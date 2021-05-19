鴻海(2317)攜手旗下FIH富智康(2038.HK)，18日宣布與全球第四大車廠Stellantis（STLA）簽署合作備忘錄，設立持股各半的合資公司Mobile Drive，憑藉產業技術優勢互補，加速提供先進智慧座艙和車聯網服務解決方案，就人機介面提供客戶全新用戶體驗。

Stellantis由飛雅特克萊斯勒（FCA）與寶獅雪鐵龍（PSA）兩大汽車集團組成，雙方今年初以520億美元（約新台幣1.46兆元）天價拍板合併，旗下擁有14個汽車品牌，以2019年合計產量791.8萬輛計算，為繼豐田、福斯、雷諾日產三菱聯盟後的全球第4大車商。

鴻海與Stellantis先前已合作開發Airflow Vision概念車，並在全球消費電子展（CES）展出，揭櫫雙方在下一代旗艦車款與使用者體驗想法。Mobile Drive總部將設於荷蘭，提供Stellantis和其他車商具競爭力的軟體解決方案及相關硬體服務。

據雙方規畫，Mobile Drive將專注開發車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台開發。軟體服務涵蓋智慧座艙、人工智慧車載應用、5G通訊及電子商務等，為客戶提供智慧交通解決方案。鴻海及Stellantis將共同擁有所有開發成果。

Mobile Drive將結合Stellantis的車輛設計開發與工程經驗，與鴻海在消費性電子領域的軟硬體整合能力及的全球供應鏈垂直整合，強強聯手就先進智慧座艙中共同打造全新車用資訊娛樂系統，實現汽車內外使用者體驗的無縫接軌。

Stellantis執行長Carlos Tavares表示，如何透過車載功能提升消費者使用體驗，與車輛造型設計、創新技術同等重要。軟體開發是未來汽車業的關鍵，將攜手Mobile Drive加速開發車聯網功能與服務，並認為將是汽車業的一次重大變革，影響力不亞於汽車電動化的改變。

鴻海董事長劉揚偉表示，汽車業未來越來越強調軟體驅動和軟體定義，消費者對軟體創新的要求與期待日益高漲，Mobile Drive的設計與軟硬體工程團隊，將滿足甚至超越使用者體驗需求。鴻海將在致力提升全球消費者生活品質的原則下，持續拓展智慧科技開發應用領域。

富智康集團執行長池育陽表示，Mobile Drive將結合鴻海在行動通訊生態系統的用戶體驗和軟體開發的廣泛經驗，提供顛覆性的智慧座艙解決方案，讓以智慧手機為中心的生活能與汽車無縫結合。

Stellantis首席軟體負責人Yves Bonnefont表示，與鴻海的合作將讓集團打破車聯網的技術界限，提供使用者結合虛擬與現實的沈浸式體驗。Mobile Drive將依據消費者需求變化速度，彈性調整數位化車用體驗的靈活性。

(時報資訊)