雙北市疫情警戒標準升至第三級，若未來進入第四級封城階段，金管會表示，金融三業等金融營運均將不中斷，且股市、期貨不會休市、仍會繼續維持交易。至於股東會因法規及實務運作上有困難，仍必須以實體舉行、並盡可能在6月底前召開。

據金管會最新統計，目前共26家國銀總行部分單位、27家外銀與陸銀在台分行實施居家辦公，員工確診維持3例。58家證券期貨與投信投顧業實施異地辦公，102家實施居家辦公。而22家壽險及19家產險均已啟動居家或異地辦公。

銀行局副局長黃光熙表示，封城時分行實體據點是否正常營業，須視指揮中心屆時規定，但全體營運不中斷是一定的，須確保全台3萬1505台ATM隨時備妥現金、維持正常運作，網銀交易亦需維持順暢進行。

保險局副局長張玉煇指出，若疫情警戒再升級，保險業在配合指揮中心管制下，需確保營運不中斷，目前各公司亦已備妥計畫。民眾在疫情期間若有理賠需求，可透過線上理賠平台申請或與業務員視訊，使理賠服務不因疫情中斷。

證期局副局長蔡麗玲表示，即使進入封城階段，營業據點可能無法開放，但證券期貨、投信投顧業在封城時營運亦不中斷，可透過電話、電子或語音方式下單交易。同時，經參考國外做法並邀集證交所研商後，台股及期貨市場即使封城也不會休市，將繼續維持交易。

由於時值股東會旺季，若後續進入封城階段，股東會能否改變召開方式或延後舉行？蔡麗玲表示，公司法規定股東會無法採線上方式取代實體召開，且實務運作上有仍有諸多難處，且證交法規定必須在6月底前召開，欲延期舉辦亦不容易。

蔡麗玲指出，若線上召開股東會，股務機構反應難以認證股東身分，且線上同時計票不易。而各公司資訊系統需容納大量上線人數，若轉播斷線亦不易追究責任及維護股東權益。至於延期舉行，則涉及股票停止過戶期間重新計算問題，執行面上亦有困難。

蔡麗玲強調，現在不只是法規問題，而是實務執行上的難處亦多，因此今年股東會仍必須有實體會議，且儘可能在6月底前舉行完畢。若未能在6月底前舉行，依證交法178條將有罰鍰處份問題，但證期局會依個案情節來考慮是否開罰，意即存有行政寬容空間。

由於近期股市受疫情影響波動加劇，金管會最新統計顯示，目前共有15家上市櫃公司實施庫藏股、預定最大買回金額達91.88億元，包括10家上市公司約86.23億元、5家上櫃公司約5.66億元。

(時報資訊)