金管會公布國銀海外分支機構獲利概況，受全球降息及疫情衝擊，2021年首季稅前獲利126.34億元，較去年同期158.41億元減少達20.24％，其中主力的亞洲地區稅前獲利97.69億元，較去年同期139.47億元減少達29.96％，雙創2017年以來近4年同期低點。

金管會統計，國銀首季獲利前10強地區依序為香港43.19億元、新加坡15.49億元、美國中國大陸13.31億元、柬埔寨9.46億元、日本8.91億元、澳洲8.15億元、越南3.94億元、英國2.74億元、加拿大1.19億元。

其中，香港雖持續稱冠，但獲利年減達47.45％，中國大陸獲利年減達51.44％、自第2名滑落至第4名。越南獲利亦年減達47.04％至、自第5名降至第8名，為前10強出現明顯衰退者。而美國獲利則年增9.88％，維持第3名表現。

新加坡則在擺脫地雷後強彈，獲利年增達5.32倍，自第9名跳升至第2名。柬埔寨雖自第4名降至第5名，但獲利年增達20.2％。維持第6、7名的日本、澳洲獲利分別年增34.19％、近1.34倍，英國及加拿大獲利分別成長39.09％、13.33％，較去年第10、12名提升。

若以區域觀察，主力的亞洲地區首季獲利97.69億元、年減達29.96％，創2017年以來近5年同期低點。反觀美洲地區16.88億元、年增達31.67％，大洋洲地區8.15億元、年增近1.34倍，歐洲地區3.42億元、亦年增達40.16％。

銀行局副局長黃光熙表示，國銀首季海外獲利明顯衰退，主要受到全球降息影響，致使利息淨收益減少，而部分海外授信戶受疫情衝擊，銀行對此增提備呆備用、轉銷呆帳，亦使整體獲利明顯衰減。

(時報資訊)