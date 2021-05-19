網路盛傳國立宜蘭大學有人確診，校方今證實，一名安心上工者（勞動部派遣短期工）確診，已要求目前住宿的近600名學生留在房內，只准出來上廁所，等待衛生局人員篩檢、確認都沒問題後，將清空宿舍進行全面消毒。

宜蘭大學校長吳柏青表示，該名確診者主要在學務處幫忙，已上工4天，協助男宿舍管理，難免與部分學生有所接觸。學校接獲衛生局通報後，為求審慎，男、女宿舍都必須快篩；目前留宿男舍的有361人、女舍228人，共589人。

吳柏青補充，學校於13日改線上教學後，會留在宿舍的學生大部分來自雙北，因家長擔心疫情嚴重，要求孩子先留在宜蘭。校方目前統一供餐，也要求學生上廁所必須配戴口罩。

除了學生外，還有12名與確診者有過接觸的教職員也會一併進行篩檢，等一切確認都沒問題後，宜大將立即清空宿舍、全面消毒。

另外，在網路討論中，有人呼籲不要到處散布以免造成恐慌；也有人擔憂訊息傳出後有人因此離校，增添傳播病毒的疑慮。相關留言是否違反《傳染病防治法》，將由警方了解、釐清。

(中時新聞網)