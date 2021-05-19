亞東醫院爆發9人確診，其中1人在8D病房的病患，不幸病逝。昨日一名亞東醫院的護理師表示，因為不是在隔離病房，醫療資源沒辦法讓所有的醫護都有全套的配備，只能戴一般的口罩站在第一線，1.6萬網友看了十分不捨及心疼。

該名護理師昨（18）日深夜於臉書社團《我是板橋人》發文，她透露自己是亞東醫院8D病房的護理師，在胸腔內科服務，自新冠肺炎爆發以來承受巨大的壓力，因為不是在負壓隔離病房，再加上醫療資源沒有辦法讓所有的人都有全套標準配備，只能戴著一般外科口罩，站在第一線面臨各式各樣的病人。

護理師指出，儘管已經努力避免所有感染情況發生、落實實名制、拒絕家屬探病等，但仍有些人會存著僥倖心態，「認為我們這樣做是不通人情」，無視醫院的規定。

護理師無奈地說，「很不幸的，我們最不想看到的事情還是發生了」。從事件發生至今，各家媒體新聞大肆報導，新聞下方看到許多網友鼓勵及支持的留言，當中也摻雜謾罵和批評，「看在我們眼裡，真的很痛心、很難過」。

護理師表示，痛心的是醫院事情發生之後，「對我們這些護理人員的處理方式」；難過的是已經努力對抗疫情，卻還是遭受外界的指責，但痛心、難過的同時，護理師之間是一個合群合作的單位，每天都會彼此互相打氣加油！

最後，她呼籲在疫情嚴峻時刻，大家都能收起指責，用鼓勵代替責備，一起為所有確診者祈禱、為所有醫護同仁打氣、為指揮官陳時中努力加油，以及最愛的台灣加油。

貼文曝光後，引發1.6萬網友按讚、留言，「我老婆也是亞東護理師，加油」、「你們一定要好好照顧自己，外面交給我們」、「亞東醫院加油！所有醫護人員與無名英雄加油！我會戴緊口罩非必要不外出，我們一起幫台灣降級」、「前線的醫護人員，辛苦了！向你們致敬」。

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(中時新聞網)