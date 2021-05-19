戳破不缺電謊言！停電還栽贓台塑麥寮電廠？ 鄭麗文轟：不要再自欺欺人！

夏季用電高峰尚未到來，繼513大停電後，17日又再度發生分區大停電狀況，引發民眾怨聲四起。國民黨立委鄭麗文昨(18日)在臉書表示，真的讓大家忍無可忍，難道接下來的暑假6、7、8月，跳電要成為我們的日常嗎?「蔡政府應立即重新徹底檢討錯誤的能源政策，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫，通通都應該道歉下台負責！」

鄭麗文18日在臉書說，「台電更公然說謊，想將責任栽贓給明明還在進行維修保養的台塑麥寮發電廠，用盡辦法想要說謊甩鍋，真是惡劣至極！」她說，民進黨的錯誤能源政策，從上到下，要求台電一再用謊言來欺騙、麻醉國人，掩蓋缺電事實，從總統蔡英文、到前經濟部長沈榮津，到現任經濟部長王美花，全都拍胸脯保證台灣不缺電，如今這個謊言已經完全被戳破了。

鄭麗文直言，難道還能繼續逃避「僵化錯誤的能源政策」，所導致全台一再停電的嚴重問題嗎？「蔡政府應立即重新徹底檢討錯誤的能源政策，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫，通通都應該道歉下台負責」。

(中時新聞網)