新冠肺炎疫情持續升溫，台灣不僅連續4天破百例確診，雙北更是升級到三級警戒，也讓民眾「自主封城」宅在家防疫，資深男星寇世勳更是製作個人圖卡，呼籲所有人要乖乖待在家防疫，立刻引起網友議論。

近日台灣疫情持續升溫，連續4天破百例確診，資深男星寇世勳製作個人圖卡，只見他噘著嘴神情凝重，上頭寫著「你是想出門，還是想出事？」藉此呼籲民眾待在家防疫，接著表示雖然只是玩笑話，但這幾天疫情急劇升溫，要讓疫情趨緩，真的要靠大家一起努力，才是對第一線醫療人員的感激，也希望能早日恢復過往正常的生活。

寇世勳更不忘向所有人喊話，如果今天依然乖乖待在家裡，恭喜你，又完成一天任務，但若不得已出門的，只能說聲辛苦了，切記一定要好好洗手、消毒，最後更是苦口婆心再三呼籲民眾：「勤洗手、戴口罩、待在家。」對此網友也紛紛回應：「暫時忍耐一下別出門沒關係，但如果出事了，就真的一輩子出不了門了」、「大家加油！努力！一定都要平安」。

寇世勳電影新作《一家之主》原訂下個月登上大銀幕，不過近來疫情升溫，台灣將近一半戲院暫時關閉，因此該片宣布延後檔期，對此，寇世勳表示：「做為一個演員，我尊重製片方對於上片檔期的決定；更何況現在是『非常時期』，完全可以理解，我也支持。只希望疫情可以得到控制，讓一切盡快恢復正常。」

(中時新聞網)