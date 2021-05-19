金管會請集保結算所規畫「退休準備平台」、並由基富通證券於平台中建置「保障型保險商品平台」，將於7月1日正式上線，初期將至少有5家業者提供傳統定期壽險、重大疾病險與小額終老險3類商品，以20年期傳統定期壽險試算，保費可較市面便宜25～70％。

金管會表示，「保障型保險商品平台」主要為提供民眾簡易、實惠的保險商品，增進民眾基本保險保障，民眾可在平台上試算壽險保障缺口、瞭解保障型保險商品險種及保障範圍，並可獲得投保資訊及保險金融小常識。

保險局副局長張玉煇表示，平台將設置保險公司專屬網頁連結，民眾點選商品險種、保險公司後，將可連結至特定保險公司保障型保險商品專屬網頁，並於該公司專屬網頁完成網路投保，民眾若有諮詢及服務需求，仍由該保險公司提供。

而初期平台商品險種規畫有傳統型定期壽險主契約、小額終老險及重大疾病險主契約等3種商品，只要符合「保障型保險商品平台商品險種及規格相關規範」的保險商品，均可於保險公司專屬網頁上架銷售。

為使保費較為低廉，金管會對平台商品的預定附加費用率訂定較低水準上限，若以20年期定期壽險、100％使用第六回合生命表計算，保費推估可節省25～70％。張玉煇表示，7月至少有台壽、國泰、富邦、南山、中壽等5家業者同步上線，後續會有其他公司陸續加入。

配合上述規畫，金管會已於6日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，開放保險業可經主管機關指定平台入口銷售重大疾病健康保險商品，並明定重大疾病險限一次性定額給付，且單一被保險人保險金額累積不得超過100萬元。

此外，為鼓勵保險業者設計及銷售保障型保險商品，金管會正研擬鼓勵措施，允許在主管機關指定平台銷售的6年以下定期保險適用新契約責任準備金利率可額外加碼，近期將辦理發布作業。

(時報資訊)