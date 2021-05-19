台灣證券交易所統計全體上市公司第1季財報，單季總營收8兆707億元，年增幅27.60％；總稅前淨利9,300億元，年成長6,030億元，增幅184.39％，上市公司稅前總淨利創下史上單季新高。

其中，本國上市公司第1季營收7兆8,681億元，年成長1兆7,059億元，增幅27.68％；稅前淨利9,069億元，年成長5,893億元，增幅185.53％。第一上市公司第1季營收2,026億元，年成長398億元，增幅24.45％；稅前淨利231億元，年成長137億元，增幅145.74％。

第1季獲利成長產業主要為航運業、半導體業、塑膠工業、光電業及其他電子業。航運業因缺櫃及塞港使供給吃緊，帶動運價創高，致第1季獲利攀升，稅前淨利年增幅高達1871.73％；半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利，稅前淨利年增幅49.76％；塑膠工業則因終端需求復甦，基期油價較低，稅前獲利年增幅5228.18％；光電業則受惠面板報價上漲，稅前淨利年增幅871.33％；其他電子業則受疫情衝擊基期表現，今年第1季受惠消費型需求回穩，單季稅前淨利年增幅257.9％。

(時報資訊)