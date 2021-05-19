明基材(8215)第1季在面板需求大增，帶動偏光片出貨暢旺，單季獲利較去年同期大增410％，僅較上季減少2％。公司認為，下游需求還是會很強勁，營運動能看到今年第3季，到第3季還是相當樂觀。2023年目標希望將非偏光板業務營收比重，拉升到4成以上。

明基材今年第1季營收40.76億元，為6年來單季最高，獲利部分，匯率雖然處於不利的位置，但稅後淨利1.66億元，僅略低於上季1.7億元，比去年同期0.33億元數倍成長，每股盈餘0.52元。

今年第1季面板需求強勁，同時上游補償膜材料緊張，但對明基材影響程度相對有限，第2季面板需求依舊吃緊，營運動能已經可以達到第3季。公司指出，面板維持緊張態勢不變，雖然全球持續擴增面板產能，但面板尺寸也逐步放大，預期供需變化不大；下半年將有一條新產線開出，有助供需平衡，今年第4季是否出現反轉還要看終端市場變化。

電池隔離膜由於技術瓶頸已經突破，並轉虧為盈，未來3季都有訂單，下半年會有不錯表現，2022年對公司獲利有較大貢獻，明年第2季會有第2家電池隔離膜進入量產；長期而言是否進入純電動車市場還在考量碳排放量、電池處裡和原料持續上漲的因素。醫療在台灣受到疫情影響，但大陸市場恢復很快，將可以抵銷未來台灣兩個月停滯的狀態。今年非偏光板產品成長率都會超過偏光板，預期2023年非偏光板占公司整體營收4成以上。

(時報資訊)