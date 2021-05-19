台灣證券交易所形式審閱上市公司第1季財報，誠研(3494)5月20日起變更交易方法，改列全額交割股，三洋紡(1472)採行分盤集合競價交易方式。

證交所指出，誠研每股淨值低於5元，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事，上市有價證券改列全額交割股。

英瑞-KY(1592)已為全額交割股，且最近期公告申報財報經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，以及對其子公司與總經理及供應商簽訂之三方協議以沖轉應付帳款及資金貸與後餘額帳列其他應付款項-關係人部分，因未能取得足夠且適切證據出具保留結論，而其每股淨值亦低於5元，併案列為變更交易方法。

東華(1418)已為全額交割股，同樣在最近期財報會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，且每股淨值已低5元，也被併案列為變更交易方法。

三洋紡已為全額交割股，而最近期財報每股淨值已經低於3元，將進一步採行分盤集合競價交易方式。

(時報資訊)