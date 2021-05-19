聯嘉(6288)發行國內第二次無擔保轉換公司債5月17日順利募資完成，今天正式掛牌。聯嘉本次CB發行總金額5億元，發行期間為3年，發行價格為101元，轉換價格為35.43元。募集資金用於償還銀行借款，希冀借助外部資源，強化公司整體財務結構。

聯嘉指出，全球LED車燈滲透率持續提升，並朝向高節能、優質化、客製化的設計趨勢進化；此外，美國拜登總統1.9兆美元內需振興方案，規劃以1,740億美元提升零排放車輛的生產、銷售及擴展電動車充電站，當中包含1,000億美元的消費者補貼、斥資200億美元至少20％校車電動化，以及美國政府65萬輛公務車全汰換為美國本土電動車，聯嘉密西根州的工廠有望因此受惠。

聯嘉表示，今年第2季因受到全球IC半導體及汽車電子材料供不應求影響，導致部分北美車廠的生產數量因而減少，聯嘉營收因此短暫性受到影響。但隨著材料短缺的現象逐步改善後，聯嘉營運與生產出貨將回復正常並能維持既定成長目標前進。

此外，受惠於長期策略客戶提供未來新車專案持續增加，及多款世界大廠電動車車燈及車用照明的確認訂單，未來幾年營收跳躍式成長可期。

(時報資訊)