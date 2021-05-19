本土疫情炸開，台北市萬華區群聚仍在延燒中，台北市議員鍾小平質疑，多數在阿公店上班的小姐為看護，疫情爆發後紛紛回流中南部雇主家恐造成疫情擴散。轄區萬華分局緊急清查後，發現店家有列冊，但目前行蹤不明的阿公店小姐至少超過27名，但實際上未列冊管理的越南、陸籍女子恐超過數倍，目前已動員警力全力追緝。

由於平日在萬華阿公店上班的小姐超過千名，疫情報爆發後紛紛四散，據了解，因阿公店上班自由，不少小姐在各店四處跑，店家都是透過同鄉或有姐妹淘互相介紹，未必能進行實際管理，因真正的聯繫方式，都只有媽媽桑或是小姐之間才會知道，造成查緝上的困難。

北市議員鍾小平18日上午在萬華分局舉行記者會指出，萬華地區情況嚴峻，單日確診人數恐衝破百位，但任職於越南店、阿公店的小姐們，以看護之名進入台灣，疫情爆發又逃回中南部雇主家，希望警方儘快使用行政手段、道德勸說，呼籲小姐們前往快篩。

萬華警分局表示，經統計，轄區內共計65家茶室負責人，已經通知其中22家負責人，請店家協助通知店內員工和小姐前往快篩，強調不會查核證件，其餘43店家則因無電話，或是負責人隔離中而仍待進一步聯繫。

警方指出，根據今年初至今的臨檢紀錄表，已知轄區內阿公店之外籍小姐有80人，其中已有15人前往快篩、34人有意願前往快篩、2人已返國、1人隔離中以及1人因簽證過期將於6月11日限期離境，剩餘27人仍在全力聯繫追緝中。

(中時新聞網)