台灣疫情持續延燒，3天累計779例本土確診個案。根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，我國今年至18日止，累計1064例本土個案，原維持本土確診數0的新竹市，也有1人確診，北台灣6縣市全數淪陷。

根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，自去年1月至今，國內累計1121例本土個案，其中以新北市463人最多，其次是台北市459人、桃園市66人、彰化縣30人、宜蘭縣18人、基隆市13人，這6縣市都已是紅色警戒燈號。

目前為橙色燈號的有3縣市，分別是台中市4人、新竹縣4人、高雄市4人；淺綠色燈號的是新竹市、苗栗縣、雲林縣，各有1例本土個案。

截至目前仍維持0確診的有10個縣市，嘉義市、嘉義縣、南投縣、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣、澎湖縣，燈號維持深綠色。

昨新增240例本土個案，其中112例男性、128例女性，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

(中時新聞網)