中廣董事長趙少康17日質疑，總統蔡英文有炒作高端疫苗股價之嫌，透露圈內人都知道高端是最可能先上市的國產疫苗，呼籲金管會應該好好查一查。新黨台北市議員侯漢廷表示，很早就有民進黨友人建議他該如何買賣高端股票，事後驗證一切都太巧合了；如果蔡的手真要留給國產疫苗，那當蔡打下去那一瞬間，股價豈不往上狂飆？

趙少康17日在臉書發表《蔡英文有炒作高端疫苗股價之嫌》一文，內文指出，本土新冠肺炎疫情爆發，蔡英文13日第一時間指示7月開打台灣國產疫苗後，「高端疫苗」的股價就連3天上漲，即使17日台股大盤大跌473點，高端仍然漲停板到每股417元。趙更直言：「請問蔡英文有沒有炒作高端股價的嫌疑？因為圈內人都知道高端是最可能先上市的國產疫苗。金管會應該好好查一查。」

對此，侯漢廷18日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，台灣之所以不斷出現疫苗採購爭議，主因是疫苗的利潤實在過於龐大，「民進黨透過高端疫苗來炒股票，這難道還是新聞嗎？這其實圈內大家應該都知道！」侯坦言，這在媒體界、政治圈是眾所周知的事，連他一個「小小市議員」等級的人，都知道民進黨在利用高端來炒股票。

侯漢廷指出，他知道此事的時間點約在今年過年後，當時就有民進黨的朋友跟他說，他們打算炒作高端疫苗的股票，預計要在今年炒到800元，至少也要600元，對方還「好心建議」他，到400元就可以先脫手，因為這樣就能大撈一筆；約3月份時股價還不到200元，到昨天已經417元了，然後18日就下跌了，這一切都太巧合了。由此可見，就是有人在炒股票，所以趙少康知道此事也一點都不稀奇。

侯漢廷強調，從這件事就能完全理解，為何民進黨過去對引進海外疫苗拖拖拉拉、推三阻四，就為了要等到這一刻發大財；衛福部部長陳時中說，蔡英文的手是留給國產疫苗打的，「那不就是當蔡英文打下去的那一天，股價會往上飆嗎？」侯忍不住激動大喊：「所以這一切都是為了要炒股票啊！」

(中時新聞網)