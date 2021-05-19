台電一周內2度停電，引發民眾對缺電疑慮，資深媒體人王淺秋指出，17日第二次停電，沒辦法再推給一手指按錯，想推給台塑結果立刻被打臉，一再說謊，她直言，台灣不缺電？成為笑話一場；而總統蔡英文為停電道歉，民眾黨立委蔡壁如重批：「蔡總統的道歉如此廉價」，並稱經濟部長王美花應該為政策錯誤負責下台。

台電2次停電引發民怨，王淺秋昨（18）日在臉書表示，這次沒辦法再推給一手指按錯，想推給台塑，結果立刻被打臉，她痛批台電一再說謊，台灣不缺電也成為笑話一場，政府梗圖「讓世界看好了」成為系列變種，笑中帶淚。

17日停電後，蔡英文也於臉書道歉，對此，王淺秋轉述，民眾黨立委蔡壁如重批：「蔡總統的道歉如此廉價，經濟部長王美花應該為政策錯誤負責下台！」

王淺秋說，蔡壁如除了呼籲大家體諒醫護人員瀕臨崩潰的辛勞外，也收到基層醫護焦慮陳情，居然連中央發放的N95口罩都遲遲沒收到，蔡壁如直批，現在疫情嚴重了，中央政府拚命甩鍋，讓各地方政府單打獨鬥。

至於疫苗，王淺秋指出，號稱史上最好的台美關係，美國也要釋出疫苗給世界各國，台灣忙著發稿宣傳駐美代表蕭美琴積極爭取，希望她真正有所作為，而不是拿來宣傳而已。

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(中時新聞網)