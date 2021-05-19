小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。中鋼董事長翁朝棟表示，持續看好下半年鋼市前景，且鋼廠經營績效也普遍轉好，加上國內經濟面仍維持不變，只要投資人有信心，不要自己嚇自己，相信股市表現一定不會太差。。

【1】中鋼報喜 Q2訂單滿到爆

國際鋼市需求熱，中鋼6月和第二季接單傳喜訊！其中6月接單18日截單，下游客戶可望全數認列訂單，如加上原先規劃的第二季內外銷接單量305～310萬公噸，可望順利接滿訂單。中鋼董事長翁朝棟表示，持續看好下半年鋼市前景。

【2】緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」

隨著疫情延燒，防疫保單在全台賣翻，已有三張緊急喊卡。保險局副局長張玉煇18日指出，保險局統計至5月17日止，產險業已賣出284萬張防疫保單、保費收入超過13億元。目前接到的訊息只有「暫停受理新件」，並沒有停售，包括：台產防疫保單、新安東京海上產險兒童照顧險、國泰心疫滿分，主要是公司評估風險管控後決定屬於公司治理事項。

【3】官股趁機入袋107億

台股迎來「報復性強彈」，終場強漲792.09點，創史上單日最大漲點，三大法人更是「齊心協力」買超台股。不過，八大官股券商卻悄悄連兩日逆勢「轉站賣方」，共提款台股107.52億元，甚至18日買盤急轉向元大台灣50反1，大舉敲進2.34億元。法人研判，官股對大盤看法保守，惟仍看好部分強勢股「表現強於大盤」，採取避險操作。

【4】挺高殖利率 外資逆風升評台股

台灣疫情持續緊張，幸好台股在連日重挫後率先強彈，外資研究機構包括：里昂、匯豐、瑞銀等全轉向高殖利率投資策略，從防禦特質帶起反彈，連兩日布局的國際資金收到極佳效果，匯豐更把台股投資評等一口氣拉升至「加碼」，展現頂著風雨愛台灣決心。

【5】轟北京扭曲貿易 美歐要求陸對產能過剩負責

美國計畫重啟中美貿易談判的同時，也積極重建與歐盟的關係。美歐17日發表聯合聲明宣布，美國自2018年發起的美歐關稅戰暫時休兵，雙方炮口一致轉向中國，審視全球產能過剩問題，要求「扭曲貿易政策」的國家需負責。

(中時新聞網)