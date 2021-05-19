PCB廠—泰鼎-KY(4927)自結4月稅後盈餘為1.18億元，年成長0.85%，累計前4月每股盈餘為1.43元，由於韓系等客戶產品需求強勁，泰鼎-KY正向看待今年營運，預估今年營收可望逐季成長，不過上游材料漲價是成本最大變數，公司已在第2季調整價格以反應成本上揚。

泰鼎-KY因近期股價連番重挫，應主管機關要求公告獲利自結數，泰鼎-KY自結4月合併營收為12.7億元，年成長25.25%，稅前盈餘為1.33億元，年成長12.71%，由於匯損回沖，稅後盈餘為1.18億元，年成長0.85%，單月每股盈餘為0.62元；累計前4月合併營收為45.3億元，稅後盈餘為2.72億元，每股盈餘為1.43元。

由於韓系客戶Mini LED需求強勁，泰鼎-KY也積極擴產因應，泰鼎-KY去年啟動三廠擴產計畫，新廠將於第2季完成後加速裝機測試，預計第3季開出第1條產線，原本公司規劃增加3條產線，但因客戶訂單優於預期，公司將增加至5條產線，其中3條產線在今年底完成，明年第1季再開出2條產線。

展望未來，就訂單來看，泰鼎-KY表示，營收看起來正向，有機會逐季成長，但上游材料漲價是成本最大變數，公司已在第2季調整價格以反應成本上揚。

(時報資訊)