上櫃公司申報完成110年第1季財報，其中鈊象(3293)以單季每股盈餘16.73元居上櫃EPS之冠，群聯(8299)及新普(6121)則分居第2名及第3名。

上櫃公司於5月17日完成公告申報110年第1季財務報告家數為785家(不含申報期限為110年5月31日之金控公司)，經櫃買中心統計，上櫃公司110年第1季營收約5992億元，較去年同期增加1059億元，增加幅度為21.47%；同時110年第1季稅前盈餘699億元，較去年同期增加349億元，增幅99.43%，顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

經分析，上櫃公司110年第1季所有產業稅前淨利皆較109年第1季增加（包含塑膠工業虧損減少），而上櫃公司稅前淨利成長達20%以上者計493家，約占全體上櫃公司63%，獲利成長金額較大之產業主要為生技醫療業、電子零組件業及半導體業。

在每股盈餘(EPS)方面，鈊象以單季每股盈餘16.73元居上櫃EPS之冠，群聯及新普分別以單季每股盈餘8.56元及7.28元分居第2名及第3名，信驊(5274)及寶雅(5904)分別以單季每股盈餘7.21元及6.2元居第4名及第5名。

櫃買中心表示，經統計EPS超過5元之公司計有14家，2元以上未達5元的公司計62家，1元以上未達2元之公司計113家，整體獲利上櫃公司共計583家，約占全體上櫃公司之75%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

在股利配發方面，經統計截至5月17日止，上櫃公司擬配發109年度現金股利之家數計531家，約占整體上櫃公司家數7成，其中每股配發現金股利10元以上者計25家，5元以上未達10元的公司計50家，2元以上未達5元者計171家，現金股利配發2元以上者總計為246家；現金殖利率大於2%之公司計有417家，約占上櫃公司家數之53%，顯見上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。

(時報資訊)