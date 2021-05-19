台中最偏遠部落也籠罩疫情恐慌，位於環山部落的平等國小女籃隊日前代表台中市前往台北參賽，全校47名師生連同加油團，12日晚間入住萬華某飯店。近日萬華疫情炸鍋，消息一出，引發部落居民恐慌，昨有4名學生、1位家長自行前往梨山衛生所採檢，檢驗結果預計21日出爐，其餘學生及教職員健康暫無異狀。

位於環山部落的平等國小女籃隊9日代表台中市參加教育部全國國小籃球聯賽，全校包含女籃隊員共32名學生，以及15名教職員工組成加油團，前往台北進行4天3夜的觀戰參訪行程。

校方表示，前2晚入住台北市信義區1家飯店，第3晚安排入住萬華區1家飯店，當晚有部分師生徒步外出用餐。3天行程有許多家長及部落居民都知道，萬華疫情升溫後，當地居民都很緊張，大家都佩戴口罩、勤洗手及加強消毒，多數的學生跟教職員身體並無異狀。

據了解，昨自行採檢的4名學生、1名家長出現上呼吸道相關症狀，目前自主健康管理中。台中市衛生局已整備快篩試劑等防疫物資，今日由副局長召集相關單位前進部落，將在梨山成立疫情前進指揮所，除進行疫調相關作業，預料也將針對全校師生、家長等全面採檢。

(中時 )