蔣家第四代長子、橙果設計創辦人蔣友柏2019年爆出因扶養費問題被林姮怡提告，間接證實兩人婚姻畫上句號。蔣友柏恢復單身後，近日被週刊拍到公開帶性感助理莊涵雲與親友聚會，兩人一路上互動親暱，關係不言而喻，疑似終於可以將女友「正名」。

44歲林姮怡過去演出過偶像劇《薰衣草》，2003年她閃婚嫁給蔣友柏後息影，並陸續生下一女一子，2018年就爆出兩人離婚，婚姻關係有名無實，更傳蔣友柏和性感女助理莊涵雲過從甚密，當時莊涵雲否認兩人交往，強調和他只是同事關係，有媒體捕獲蔣友柏現身上班，被追問婚姻與新戀情問題，當時他封口不談，臉色沉重不發一語，快速走入公司。

林姮怡2003年閃嫁蔣友柏。（圖／中時資料照片）

2019年蔣友柏離婚傳言更加沸沸揚揚，有媒體拍到他牽女助理進入豪宅，同年底更傳出林姮怡對蔣友柏提出「返還代墊扶養費」告訴，原因是當初兩人離婚時，談好扶養費條件，她也代墊了部分扶養費，但蔣友柏需償還的款項沒下文，昔日夫妻才鬧上法院。

據知，蔣友柏離婚後生活跟先前沒兩樣，一雙兒女則交給林姮怡照顧，蔣友柏偶爾會當「假日爸爸」，陪兩個小孩外出。今《鏡週刊》報導，本月6日直擊蔣友柏帶著16歲兒子出現信義區，蔣友柏後來現身親友聚會，表哥張立方及蔣友柏的助理莊涵雲也出現，一行人到晚上11時才離開餐廳，蔣友柏則和莊涵雲搭計程車回到住所，兩人在深夜裡互動親密，可見兩人傳交往雖然已經兩年多，但仍在熱戀狀態。

(中時新聞網)