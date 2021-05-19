(09:40更新)

台股今(19日)開盤不到40分鐘，指數即大洗三溫暖，先是開低下跌33點，9點05分指數瞬間由黑翻紅，並走高一度來到16273.98點，上漲128點，突破16200點關卡，沒想到約半個小時候，指數又翻黑，最低跌到16009.76點，下跌136.22點，指數高低震盪264點。

(09:10更新)

原本走勢觀望的台股在開盤5分鐘指數瞬間由黑翻紅，指數走高一度來到16273.98點，上漲128點，突破16200點關卡，熱門的鋼鐵、航運、面板等族群都開高走高，航運三雄漲幅已逾8%，中鋼漲幅也逾7%，鋼鐵股的第一銅、春雨則已亮燈漲停。

周二美股收黑，台北股市今(19日)開盤以16112.21點開出，下跌33.77點，台積電開盤小跌1元，以571元開出，中鋼因下半年鋼市前景持續看好，開盤以36元開出，上漲1.2元，航運三雄長榮、陽明、萬海股價開高，面板友達、群創、彩晶也都開高，大盤指數在16100點附近震盪。

美股周二在通膨疑慮籠罩，以及新屋開工數據表現疲弱下，四大指數開高走低，終場全數收黑，道瓊工業指數收盤下跌267.13點(或0.78%)，收在34060.66點，標普500指數終場下跌35.46點(或0.85%)，以4127.83點作收，那斯達克指數收盤下跌75.41點(或0.56%)，收在13303.64點，費城半導體指數收盤下跌25.48點(或0.86%)，收在2929.15點。台積電ADR收盤上漲0.95%，聯電ADR則有5.39%的漲幅。

台股18日呈現跌深後的報復性反彈，終場集中市場加權指數收在16145.98點，大漲792.09點，成交值4102億元，指數站上16100點，重返萬六大關，電子、傳產、金融各類股全面走揚，面板、鋼鐵、航運族群多檔亮燈漲停，聯電漲停，就連國泰金也因法說會利多在睽違10年後，再次亮燈漲停，三大法人同步買超，自營商買超64.11億元，投信買超12.72億元，外資及陸資買超221.34億元，合計買超298.17億元。

(中時新聞網)