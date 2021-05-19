台灣疫情大爆發，前立委孫大千點名「滅台三人組」，因為他們的愚昧、大意和怠惰，硬生生撕開了一個破口，造成疫情在全台引爆，結論就是「三人滅一國，全民補破網。」

孫大千今（19）日在臉書表示，「千里之堤，潰於蟻穴」，而華航和諾富特飯店正是這個蟻穴，台灣在過去一年固若金湯的防線，就這樣被「滅台三人組」的愚昧、大意和怠惰，硬生生的撕開了一個破口，造成疫情在全台四處引爆。

至於滅台三人組成員，孫大千首先點名民進黨立委范雲，他認為，就是3+11的隔離制度直接造成了華航事件，而華航事件更是諾富特飯店群聚感染的導火線。接著是衛福部長陳時中，孫大千說，防疫旅館視同國境，衛福部竟然沒有針對防疫旅館的分流措施和房務管理，制定一套完善且嚴格的標準作業流程。

最後，孫大千提到桃園市長鄭文燦，他指出，桃園市政府竟然針對諾富特飯店混居的檢舉毫無積極作為，只會坐著等跑公文。而孫大千的結論是，「三人滅一國，全民補破網。」

對此，網友在孫大千的文章底下留言表示，「被氣到想跳河」「可恥的3+11」「不能認同再多了」，但也有人說，背後的影舞者才是罪魁禍首，並點名行政院長蘇貞昌。

(中時新聞網)