今天大聯盟天使隊傳來了一個超壞消息，那就是主力打者「神鱒」卓奧特(Mike Trout)因跑壘拉傷右小腿，經過檢查後確定要休息6到8週時間，對天使戰力造成空前大影響，總教練梅登(Joe Maddon)昨天比賽結束說：「我什麼都沒看到，我抬頭時只看到他一跛一跛往三壘走。那看起來是沒什麼大礙的狀況，但我不知道為什麼，這竟對他造成很嚴重的傷害。」

Angels announce OF Mike Trout has been placed on the 10-day IL with a calf strain. Estimated return to play is 6-8 weeks. pic.twitter.com/Zzrjz6gbB8 — MLB (@MLB) May 18, 2021

目前天使已將卓奧特放入10天傷兵名單，未來還將陸續接受MRI進一步追蹤傷勢，或許未來不用休息那麼久也不一定，本季卓奧特進攻威力依舊驚人，目前共計117個打數能敲出39支安打、8支全壘打、貢獻18分打點，打擊率高達.333，仍舊是大聯盟數一數二的超強打者，只不過本季天使表現不佳，最近他17打數也只有1支安打，或許身體上出了點狀況影響到他。

天使本季主力打線陣容仍舊堅強，阮棟(Anthony Rendon)、大谷翔平、沃許(Jared Walsh)、佛萊徹(David Fletcher)、卓奧特一字排開相當具有競爭力，近期大谷翔平頻頻上演全壘打的表現更是驚為天人，不過天使這明星級打線始終沒讓球隊有更好的戰績，目前天使僅以18勝22敗排在美聯西區第二，稍稍領先遊騎兵隊。

而這時又緊急宣佈卓奧特進入傷兵名單無疑是沉重打擊，因卓奧特在隊上位置實在太重要，中心打點要是少了他非常不樂觀，而晚點天使將對決印地安人，卓奧特確定不會上場，而他們這戰將派出希尼(Andrew Heaney)先發投球，但他本季狀況不佳，目前戰績僅1勝3敗，自責分率高達4.75。另外中外野手將由沃德(Taylor Ward)擔任，右外羅哈斯(Jose Rojas)、左外是厄普頓(Justin Upton)。希望天使能撐過沒有卓奧特的時間！

(中時新聞網)