國內疫情大爆發，站在第一線的醫護人忙得沒日沒夜，不料，卻有醫護收到來自民眾傳遞的紙條，上頭嚴厲的指控醫護「太離譜」，指稱自己被貓抓傷，在急診室等了十分鐘都沒人要理。文章曝光後，在網路上引起譁然。

一名醫護18日凌晨在個人臉書上發出一張紙條的翻拍照片，心寒地寫下他今日值大夜班負責檢傷，值班8小時中忙得連一滴水都沒時間喝，身上的衣服反覆被汗水浸溼，但戶外檢傷站的人數從未減緩過，有等待COVID-19快篩的、等抽血打點滴的還有等防疫計程車的。

原po說，當時急診接到一名OHCA（到院前心跳停止）患者，與醫生在戶外緊急處置，最終挪出一間緊急隔離病房，安置完回到檢傷站，卻看見一張紙條上頭寫著，「防疫期間大家都忙，但你們會不會太離譜？我坐這十分鐘有，你們醫護人員理都不理？」等語，讓他看了好心寒。

原po也說，經同事分享才得知，原來這位民眾被貓抓傷才來就醫，原po感慨地說，「你有時間可以等超過十分鐘並寫紙條，恭喜你，你至少不會死，但那個OHCA病人一秒鐘都不能等！」

文章發出後，被不少醫護粉專轉發，包括「MedPartner 美的好朋友」、「搶救急診室」等，都紛紛轉發，美的好朋友也說，急診就是症狀危急的先處理，而不是心很急的先處理，並直說，「真的很急的，通常是完全沒聲音的。」

(中時新聞網)