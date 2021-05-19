去年曾2次強盜遭起訴的張姓男子，案件仍在審理期間，他透過「甜心包養網站」邀約2名女子到摩鐵飲酒作樂，為了被認出他還穿上燒燙傷壓力衣，然後搶走對方現金8萬多元及振興券，台灣高等法院維持一審認定，依強盜罪將他判刑5年10月。可上訴。

張男在去年7月20日前透過包養網站與楊姓女子聯繫，以一人每小時陪飲酒作樂為1000元之代價，邀約楊女聯絡其他女性前往汽車旅館飲酒作樂，楊女於是與友人王姓女子在20日傍晚抵達汽車旅館的房間。

張男為免作案後受追緝，遭被害人認其臉部特徵，竟以預藏之燒燙傷壓力衣穿著於頭部及雙手，遮蓋臉部特徵及雙手指紋，並向到場2名女子謊稱，遭受燙傷需穿著壓力衣始可減少皮膚痛苦，讓對方不疑有他。

張男與2女在房間內聊天，並請對方幫他身體進行刮痧，降低對方戒心後，憑藉其身高近190公分壯碩體型之優勢，以雙手勒住2名女子的頸部，用絲襪綑綁其雙手，搶走現金8萬9000元、振興券6000元，隨後逃離旅館。

高院維持新北地方法院判決，考量張男二次犯強盜案經起訴、繫屬法院審理中，竟又以類似手法犯本案，且犯後僅坦承部分犯行，避重就輕否認預謀犯案，將他判處5年10月徒刑。可上訴。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )