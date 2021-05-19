大型科技股反轉走低，以及美國4月新屋開工數急跌使市場信心受挫，周二美股三大指數回吐盤中漲幅，並收在全日低點。

美國商務部周二公布，4月新屋開工數大減9.5%，經季節性調整後以年率計為156.9萬戶，較市場預估的跌至170萬戶更加惡化，可能是受到木材和其他建材價格飆漲的衝擊。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌267.13點，或0.78%，為34,060.66點，盤中最低跌至34,044.10點。

標普500指數跌0.85%，為4,127.83點，盤中最低跌至4,125.99點。

以科技為主的那斯達克綜合指數吐出盤中達0.8%的漲幅，終場收跌0.56%，為13,303.64點，盤中最低跌至13,299.92點。蘋果、亞馬遜、臉書和谷歌母公司Alphabet均由升轉跌，終場跌幅超過1%。

標普11大類股跌多漲少，僅醫療保健股、地產股收高，分別微漲0.05%和0.17%。能源股、工業股和金融股分別下挫2.63%、1.47%和1.35%，表現最疲弱。

科技股指數跌0.82%，通訊服務股跌1.23%。

對通膨急升的擔憂揮之不去，使成長股近來受到打壓。通膨率若超出聯準會設定之2%目標過多且時間過長，可能促使該央行收緊貨幣政策，將不利於在低利率時代表現優於大盤的個股。

此外，紐約人壽投資公司（New York Life Investments）投資組合策略師Lauren Goodwin表示，數據不可能永遠處於高峰，財政激勵措施提供的助益可能逐漸減弱，這將使投資環境變得更複雜，歷史顯示，當經濟開始放緩時，市場報酬也往往隨之放緩。

大型零售商公布的財報優於市場預期。沃爾瑪（Walmart）上季零售事業營收和電商事業強勁增長，激勵股價逆勢上揚逾2%。

梅西百貨（Macy's）獲利表現令人驚豔，並上修全年展望，惟股價由升轉跌，終場收跌0.4%。

受到房市數據打擊，家得寶（Home Depot）收跌1%，儘管該公司上季每股盈餘達3.86美元，優於市場預估的3.08美元，且其淨營收大幅成長32.7%，亦優於市場預期。

延續前一日的跌勢，AT&T再跌5.8%，是表現最疲弱的標普500指數成分股之一。該公司與Discovery達成430億美元的媒體資產交易後，宣布將調降股利。受此拖累，T-Mobile和Verizon Communications分別下跌3.71%和1.31%。

聯準會將於周三公布上次會議記錄，可能釋出一些有關央行決策官員如何看待通膨的線索，市場將密切關注。

第一季財報發布期即將結束，目前已有超過9成的標普500指數成分股公布業績，其中，86%的上市公司每股盈餘表現優於市場預期，比例創下歷來新高。

(時報資訊)