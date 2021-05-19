亞系及美系外資近期喊抄底台灣龍頭股，升評台股為「加碼」，並且對於跌深的非科技股寄予厚愛。亞系外資終結長達兩年對台股偏空的看法，將評等從「減碼」跳上「加碼」，點名9大產業龍頭股「加碼」，而美系外資則是看好跌深的非科技股共10檔。

亞系外資認為，台股因本土疫情快速升溫，原本積極作多的投信法人反手殺股票，融資出現大量斷頭賣股，致行情非日理性重挫。從基本基本面來看，台股企成獲利成長動能強，分析師對台股獲利增幅的預測已經拉高到36%，過去幾個月呈跳躍式的上修。特別又看好產業龍頭股如：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、台達電(2308)、宏碁(2353)、台塑(1301)、長榮(2603)、巨大(9921)等9大龍頭股。

美系外資則認為，近期被非理性砍殺的傳產股，股價已經超跌，這些股價具有良好穩健的基本面，同時生產基地也大都不在台灣，產能不受近期台灣疫情警戒升級的衝擊。目前這些股票的價格跌深相當具有吸引力。此外，非科技股的融資水位相對較低，較低散戶投資者頭寸，有利於股價穩定。

點選的跌深非科技股有：儒鴻(1476)、聚陽(1477)、豐泰(9910)、百和(9938)、億豐(8464)、巨大(9921)、美利達(9914)、晶碩(6491)、精華(1565)、金可-KY(8406)等。

(時報資訊)