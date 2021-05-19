國內昨天新增240例本土個案，其中萬華地區就有48人染疫，而萬華當地里長發現，本土疫情爆發後，出現在艋舺公園的街友明顯減少，目前北市社會局列管該公園周邊的街友有110位，接受政府安置的只有66人，街友為了避難，都過橋往新北板橋、三重等地區移動。

《自由時報》報導，北市現在造冊列管的街友約400人以上，其中台北車站、艋舺公園兩地區的街友最多，艋舺公園附近就有110人，還不包括沒列管的，北市社會局雖然已出動監控街友健康、安排快篩，已安置66人，但艋舺公園周邊街友數量銳減，甚至掌握到有人逃到一橋之隔的板橋、三重等地區避難。為避免防疫破口，社會局已啟動加強訪視，討論對策。

目前台北市14日上午於萬華周邊設立快篩站，抓出染疫個案，社會局也在當天訪視發現4名街友有疑似症狀，已送忠孝醫院治療。

社會局長周榆修日前指出，在艋舺公園附近訪視時發現，4名街友曾去過確診者的足跡，主動要快篩，2人有感冒症狀，2人曾出入三水街，已先送往聯合醫院忠孝院區採檢，目前狀況穩定。

(中時新聞網)