【愛傳媒陳念初專欄】513停電惡夢剛過，517再來一次，如果這次沒有人下台謝罪，民怨豈能如此平息？

台灣疫情已經炸鍋，每個人都擔心害怕，生活裡的常規已經受到破壞，沒想到停電事件也接二連三發生，台灣缺不缺電？已經不能再靠「後真相」（post-truth)裡的各說各話來矇騙了，台灣的確缺電，這是老百姓這一週來的真實感受。

停電的應變，第一次發生時很突然，許多人5月13日下午開始停了三次，停電時電器如冰箱壞了，誰能賠償？冰箱裡的食物，像洗三溫暖一樣，融了又冰，冰了又融，即使沒壞，口感也變差了。

更令人無法接受的，台電馬上算出的賠償方案是當期所有電費減免5%，這換算每戶的賠償才多少錢？總賠償金額看來高達4.7億，但對人民而言，這個減免與生活上影響的成本相較，根本微不足道。

小老百姓的日子，就是靠水電維生，沒有電，老人家豈能熬得住炎熱天氣？5月13日第一次是因為人為疏失造成電網事故而分區停電，所以，可以解釋不是缺電所致，但5月17日第二次停電呢？這次難道也與缺電無關嗎？

怎麼自圓其說？

第二次停電記者會中，連台電自己都說，這次分區限電確實是「供電問題」，既然是供電問題，就讓客觀真實數據超越「後真相」的論述，川普都下台了，川普式的自說自話，老百姓已經感到厭惡。

「我們已進入後真相時代！訴諸個人情感與價值觀，比陳述客觀事實更能影響民意，我們甚至無法分辨真假。」這是麥金泰爾所寫的後真相一書裡常被提及的一段話，意識型態霸權用許多手法迫使人相信某些事實，行政院若再強調『兩次停電，都不是缺電問題』，那什麼情況才是缺電問題？老百姓真的想一次搞清楚。

兩次停電，同一個家庭面臨兩次停電，因為他們很倒霉，都是ＣＤ區，今年輪到他們優先分區停電，以年度來區分哪些地方優先分區停電，這是公平合理與同理心考量的分區停電作法嗎？

一週兩次的停電，沒人給令人信服的供電資訊與真相，只是不斷強調不是缺電問題，如果發生第三次呢？

兩次已經夠了，總該有人下台吧！這是基本政治態度，更是捍衛真相的開始。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)