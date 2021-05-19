【愛傳媒黃子哲專欄】蔡英文總統訂下2025年「非核家園」的目標，這被外界視為是不可能的任務，更早已引發各界的質疑與批評。

對此，蔡英文甚至曾痛批國民黨說會漲電價、會停電，根本是在「唱衰台灣」。如今五天內二次大停電，證明國民黨不是「唱衰」，倒是蔡英文把台灣給「做衰」了，因停電而受苦的百姓，更覺得有夠衰。

民進黨政府要在2025年要落實「非核家園」的政策，也就是屆時核電廠要除役，而天然氣發電占比要提升為50%、燃煤發電占比降為30%，最重要的是，再生能源（綠能）發電占比要提升為到20%。

但蔡英文執政五年，非但離非核家園的目標距離甚遠，還讓台灣的能源結構變得更為敏感脆弱，幾乎注定會是張騙人的芭樂票，也會害慘台灣。

根據蔡英文在參選總統時提出的2025非核家園計畫，再生能源每年要增加總發電量的1%為目標，如今蔡執政五年，再生能源理論上應該要增加5%。

但能源局的數據顯示，再生能源僅從2015年的4.06%，提高至2020年的5.4%，也就是僅僅提高1.34%，更不用說離四年後的20%目標，尚有14.6%的大幅差距。依照這個速度，恐怕再給民進黨執政50年，也達不到目標。

而五年來燃氣也只增加5.09%，燃煤更僅減少0.36%，核能也只不過少了2.89%。在如此的小幅的調整改變下，就已經造成電力不足，發生二次大停電；若再繼續不計代價的硬搞下去，停電將成日常，真的就變成Taiwan can stop!

事實上，2018年3月，針對用電大戶電價就已經漲過3%，蔡英文承諾電價不漲，早已破功。而台北美國商會也曾警告，2025年前電價成本將提高33％以上，難道美國人也在扯後腿或唱衰台灣？

其實打臉蔡英文或護航的林飛帆與舔綠人士是小事，但影響我國包括護國神山等產業、外商投資意願、以及人民的生活才是大事。

蔡英文的停電文中說，「連我也很難接受。」她忘了自己就是領導人，卻說得像是一副局外人的口吻，才真的令人難以接受！

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：台電官網截圖。

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(中時新聞網)