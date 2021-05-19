駐美代表蕭美琴。(取自蕭美琴臉書)

本土疫情持續升溫，國人搶物資也搶打疫苗，駐美代表蕭美琴昨(18日)在臉書表示，全力進洽美方協助台灣及早取得疫苗。有不少網友在相關新聞報導留言直言「拿到再說」，質疑「沒進到台灣前都是空話」。

蕭美琴18日在臉書寫下，在美國疫苗上市開打初期，外交部與美處即積極進洽美方，盼能協助台灣取得疫苗。當時美國疫情嚴重，每天數以萬件的確診案例，對照台灣疫情控制得宜，美方急於優先改善美國國內疫情，對我方迫切性的訴求並未立即給予正面回應。但她說，即使如此，在指揮中心的主導，外交部和駐美代表處的協助努力下，也促成和廠商莫德納的簽約洽購，並公告年中開始供貨。

另外，蕭美琴指出，在台灣本土疫情開始出現，美國各界較能理解台灣的急迫性，「我們多管道接洽，除確保我方已洽購疫苗供貨之外，也刻積極爭取將台灣納入美方宣布的疫苗釋出對象」。

此消息曝光後，不少網友在《中時新聞網》和Yahoo平台的相關新聞報導下方留言表示意見，表示「還沒收到再講都是沒用」、「根本還沒爭取到」、「等疫苗到台灣，人民才會相信」、「萬一沒來呢？」「空氣場的放風，等你拿到了再説」、「疫苗到手才說吧」、「麻煩再請美國送電、送水過來」。另外，有網友則是說，「加油」、「美國隊長拯救台灣，蕭美人好棒棒」。

網友反應。(取自yahoo新聞留言)

網友反應。(取自中時新聞網新聞留言)

(中時新聞網)