【愛傳媒黃珊珊專欄】全民盡全力備戰，每個市民只要不動就是幫醫護人員最大的忙！

幫台北市各大醫院與快篩站醫護同仁、以及每天運送病患的消防弟兄與公防疫巴士駕駛、還有快篩站站崗的化學兵與警察加油的朋友。待在家裡、待在公司、減少移動、減少接觸，傳染高峰就會下降！

檢疫站每天都有上百人快篩陽性，累積下來很多人需要安排，大部分是輕症患者，我們5月18日與中央協調送到中央開設的集中檢疫所，重症者也會轉入醫院專責病房，請確診的市民朋友耐心等候，如果有不舒服要立刻打1922或1999！

現在雖然都收住在集中檢疫所，但如果量能不足後，我們會徵用旅館作為加強版集中檢疫所，非常時期，因為不能讓陽性患者回到社區，否則快篩就沒意義，徵用旅館會比照集中檢疫所規格由醫護人員進駐，請大家體諒！

和平醫院這幾天經過檢驗，並沒有大規模院內感染，很快就可以恢復專責醫院的量能，我們不會被打倒的！

快篩站每天都有兩到三百個名額，有症狀或與陽性接觸者請到快篩站採檢，沒有症狀者拜託把量能留給需要的人，我們需要最快速找到帶原者，斷掉傳染鏈，拜託大家配合，也謝謝大家體諒！

我知道大家都很焦慮，我知道大家都在努力，唯有合作與鎮定才能戰勝病毒，我們一定會打贏這場戰役！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)