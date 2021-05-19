繼聯邦參議院後，美國聯邦眾議院今天也以壓倒性票數通過反歧視亞裔法案。這項法案將送交白宮，預料美國總統拜登本週將正式簽署，讓法案生效。

眾議院今天以364票贊成、62票反對通過這項法案，反對的主要是共和黨籍議員。這項法案是由民主黨籍參議員廣野慶子與眾議員孟昭文分別在參眾兩院提出。參議院於4月下旬以94票贊成、1票反對通過法案，唯一投下反對票的是共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）。

這項法案主要是因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪案件激增，法案將促進對仇恨犯罪的審查，並為地方執法人員提供協助，要求司法部指派專員，加快調查亞裔仇恨犯罪，協助州與地方執法部門建立多種語言線上通報系統與相關犯罪資料庫，並加強地方執法機關培訓。

這項法案將送交白宮，由拜登（Joe Biden）簽署後生效。拜登曾經表示對這項立法的支持，白宮新聞秘書莎琪（Jen Paski）也透過推特表示，拜登很高興看到眾議院通過這項法案，拜登期待本週稍晚時在白宮簽署這項重要立法。（編輯：林憬屏）1100519

(中央社)