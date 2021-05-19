歷經513與517大停電後，電力供應持續緊繃，今（19日）備轉容量率6.19%，比昨天還低，尤其台電預估今用電量要再創新高，停電風險也因此升高。

昨（18日）備轉率為8%，已亮起供電吃緊的黃燈，雖一度傳出有停電可能，但最終沒有發生機組故障，用電安然度過，不再發生517大停電的狀況。

然而今根據台電網站數據，備轉容量率僅6.19%，小於6%就會亮起供電警戒的橘燈，不過近百萬瓩的核三1號機，歲修結束已規劃明天申請併聯發電，若能順利加入發電行列，停電風險也會隨之降低。

上一次亮橘燈已經是2018年6月，台電解釋，備轉率低於周二，是因為預測用電量又要繼續攀高。

由於天氣炎熱、學生停課導致用電需求大增，加上企業景氣好接單多，5月用電量已超越預期，達到原先7、8月高峰期的水準，且台電部分機組面臨歲修，無法即時提供電力，近期電力供應持續緊繃。

(中時新聞網)