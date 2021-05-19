桃園市長鄭文燦稍早主持防疫會議，他會後總結說明，桃園將先啟用3處社區篩檢站，今、明可建置完成，最快明天啟用。另外停課部分，桃園準備1萬7千多部平板電腦，可提供學生使用，以過去經驗已足夠，若不夠會緊急採買。

鄭文燦表示，雖然疫情震央在雙北，但是已經蔓延到各縣市，桃園確診個案也略有提升，因此在防疫整備上必須提升等級。桃園用準3級定位，很多地方要採用嚴格的標準。戶外戴口罩要嚴格落實，請衛生局、經發局、警察局、新聞處組成聯合稽查小組，到重要、戶外場所稽查，讓民眾了解出門就要戴口罩。此外室內5人、戶外10人規定要落實，不外出、不聚餐，不辦家庭聚會，盡量減少活動，尤其跨縣市活動。如果會造成人潮聚集場所，都可以盡量關閉。大原則就是在5月30日前減少人潮、人流。

鄭文燦又說，桃園市居家隔離人數有所上升，上升比較多是桃園、蘆竹、龜山，主要原因就是這3行政區與雙北往來密切，確診個案很多都是在雙北有旅遊、接觸、活動史，有的是家庭聚會產生群聚感染。鄭文燦表示，這3公所也要宣導，不跨縣市家庭拜訪、交流。

醫療方面，鄭文燦指出，這段時間桃園要支援雙北醫療能量，分級、分流原則仍然非常重要，桃園市下午會召開11家醫院聯防會議，確認分級分流原則，確保桃園醫療能量。另外因應社區篩檢需求，衛生局規畫好全市30個社區篩檢站，視疫情發展逐步設置，今、明會完成3個篩檢站。由基層醫療院所支援，民眾如果有症狀或者雙北旅遊史，都可以打1922，由衛生局人員安排，到適當處所篩檢。11家責任醫院加3共14個。每個都可以到達200個左右篩檢量，讓桃園提升社區篩檢能量。

全國停課方面，鄭文燦表示，已安排許多線上教學平台的課程，希望提供學生在家學習、測驗，讓教學不中斷。教育局統整、準備1萬7千多部平板，學生可以到學校租借，弱勢學生也會準備通訊費補助。此外還有線上直播平台，邀集優秀老師準備課程，桃園有線電視台桃園的3家業者也願意在公共頻道播出。

這段時間最重要是要減少外出、減少群聚、減少聚餐、減少訪友，讓社會活動降到最低的程度，這是避免傳播最好的方式，當然個人防護也是必要的，我想最基本，全國採取一致管制措施，目的是要減少這些傳播的可能性，桃園市準3級方案還是會不斷提升，所有管制措施還是要落實到每個層面，請各單位還是要盡心盡力，能夠多管制一分就不要放鬆一分。

諾富特何時重啟？鄭文燦說，仍要視指揮官王必勝與中央的決定，據他了解會分兩階段重啟，一、二館會分開，未來諾富特也會單純作為防疫旅館使用，不再有一般客人。

談台設方艙醫院「沒考慮」 陳時中：集中檢疫所當緩衝

(中時 )