邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡，機車扭曲變形。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗苑裡鎮苗140線道邱姓機車騎士自摔死亡

1名邱姓年輕男子，19日清晨5時許，疑似酒後騎車行經苗栗縣苑裡鎮苗140縣道7．5公里處，也就是山水米公司附近路段，不知何故機車失控翻倒，高速滑行衝撞路旁路樹，邱某嚴重撞擊重傷，當場死亡，經抽血檢測酒測值為零點3，確實肇責正由警方進一步調查中。

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(中時 )