苑裡機車騎士疑酒駕 高速衝撞路樹當場死亡 09:112021/05/19 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡，機車扭曲變形。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 邱姓機車騎士在行經苗140縣道7．5公里處自摔衝撞路樹死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗苑裡鎮苗140線道邱姓機車騎士自摔死亡 訂閱影音： 中時新聞網 1名邱姓年輕男子，19日清晨5時許，疑似酒後騎車行經苗栗縣苑裡鎮苗140縣道7．5公里處，也就是山水米公司附近路段，不知何故機車失控翻倒，高速滑行衝撞路旁路樹，邱某嚴重撞擊重傷，當場死亡，經抽血檢測酒測值為零點3，確實肇責正由警方進一步調查中。 ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 轎車攔腰折半卡路樹 大里驚悚車禍2人命危 (中時 ) #苗140縣道 #邱姓 #苗栗苑裡 #機車騎士 #酒駕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網路糾紛相約談判 新北飛車追逐釀1死1傷 09:152021/05/14 社會 婦人開車恍神誤踩油門 停車場2樓撞圍欄墜路面 10:192021/05/15 社會 金門載酒貨櫃翻了 碼頭秒變高粱酒池 04:102021/05/13 焦點要聞 8旬老翁騎車百公里迷失苗14線山區 頭份警助返家 19:062021/05/16 社會 男開車突中風 暴衝撞死女工程師 父母獲被害補償40萬 10:032021/05/17 社會 談判釀衝突 爆飛車追逐1死1傷 04:102021/05/15 社會新聞 苗栗17日晚停電範圍 包括竹南頭份苑裡等鎮市 21:022021/05/17 生活 網路口角相約成街頭亂鬥 轎車撞飛機車1死1重傷 08:302021/05/14 社會 員林市改建橋面變「拱橋」落差超過1公尺 議員批：鬼遮眼 19:342021/05/14 政治 機車疑闖紅燈撞汽車 台中騎士顱內出血送醫 15:252021/05/17 社會 酒駕男與確診者接觸 士檢、警局事後得知已大規模消毒 19:112021/05/13 社會 社會熱門新聞 阿公店小姐全員脫逃中失聯超過百名 警方追緝堵破口 - 社會 【阿公店揭密】玩法型態愈來愈多樣 外配攻佔主要陪酒市場 - 社會 萬華阿公店小姐竄逃中南部 進軍小吃部恐成南北串連傳播鏈 - 社會 中市議員張耀中之子墜露台亡 一周內痛失兩位至親 - 社會 【阿公店揭密】花小錢談場小戀愛 平民打發時間的城市角落 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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