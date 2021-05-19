受國內疫情嚴峻影響，許多民眾不再選擇外出用餐，而是使用外送美食平台App來解決三餐，但正逢疫情緊繃之際，外送需求大增，可昨（18）日晚間卻有大批熊貓外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」爆料，抱怨公司將部分地區的「區域動態費」調至到「只剩10元」，連熱門時段也是，此舉引發大批外送員不滿喊罷工，並號召同行一起自動放起「防疫假」。

熊貓App外送員抗議疫情爆發，外送餐需求大增，薪水還被調降。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

根據熊貓官網資料，外送員每筆訂單的收入為「配送費」+「區域動態費」+「消費者回饋」+「廣告費」，因此該業者將區域動態費調低，隨即引發許多外送員強烈反彈，在臉書社團「外送員的奇聞怪事」接連抱怨「連熱門時段都只剩10元」。

熊貓App外送員抗議疫情爆發，外送餐需求大增，薪水還被調降。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

其中，像是雲林縣一名外送員就表示，在北港、斗六、斗南、虎尾等地區，「一般」、「宵夜」時段的區域動態費皆為10元，讓許多網友看了紛紛聲援力挺，直言「平台的意思就是要我們選擇性休息」、「鄉親這要怎麼活」、「這種鳥薪水在家防疫咖實在」、「做功德喔，好意思這種價格？」

熊貓App外送員抗議疫情爆發，外送餐需求大增，薪水還被調降。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

另外，桃園市一名外送員則附上停車場停滿熊貓員工機車的照片，直呼「疫情強烈來襲，熊貓公司持續單方面減薪，這種動態加給是要怎麼跑啊」還建議「這時候開始罷工，不但保證自己的安全，又可以讓兩大平台感到痛，大家罷起來吧！」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)