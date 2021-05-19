國產老牌還是爭氣的，去年我們開箱 65 吋 SAMPO 聲寶 4K 新轟天雷 EM-QA210 的時候，就覺得音質畫質都不差，唯有系統屬安卓基底，非正統 Android TV ；在 App 與串流平台支援度上還算 OK。

2021 年新推出的 EM-QB220 則是挾帶同樣的音畫水平基礎，將系統升級為正統 Android TV ，不僅支援 Netflix 4K HDR 規格，LiTV、myVido、Friday 等國內一線 OTT 也有內建。當然除了影視類，KKBOX 、 Spotify 以及 Tidal 也很能展現轟天雷電視再加入了 dbx-tv 獨有的音響模式。

究竟這款新機轟天雷畫質表現、揚聲器與音場調校品質體驗如何，就藉這次開箱一次解析吧。

【規格設計】

SAMPO EM-65QB220 正面為三面窄邊框，底下則是織布轟天雷揚聲器，有種內建聲霸的既視感。細看邊框約為 4mm ，外框有鑽石切邊稜角，從斜上方近看甚有質感。

底部腳架為金屬材質，深度約為 26.7mm ，設計是中規中矩。寬度則是 121cm ，一般電視櫃都可以放置妥當。

揚聲器設計也算是新轟天雷的重點，帶有金色點綴的織網布覆蓋。左側是 4K 新轟天雷的亮面字樣，中央則是 SAMPO 字牌，右側為 Dolby Audio LOGO 彰顯杜比音效加持。

織網看透進去可以看到 SAMPO LOGO 兩旁有各一顆揚聲器，一共兩顆 12W 揚聲器，共達 24W 全音域出力。底部則可以看到四個對應位置的聲波擴散孔，是採二音路四單體分音設計。聲音和音質部分待會我們實測會聊到。

背部的設計就比較一般，塑膠大塊面積覆蓋，左側為 I/O 接孔，手動控制鍵；右側是 8 字形電源線插孔。由於是直下式 LED ，因此厚度大約上半部 36mm 下半部在 78mm 左右。

【I/O 接孔】

主要的接孔和按鍵都在背面左側，最邊緣下方有五鍵控制。上下預設是頻道，左右則是音量；不過在 Prime Video 和 Netflix 都各有不同的作用，不過中央都是確認鍵跟開關鍵。

接孔部分由上到下分別是：2 x USB 2.0、10/100M RJ45 網路孔、光纖輸出、3 x HDMI 2.0 (第一組為 ARC)、3.5mm 音源孔輸出、3.5mm 視訊輸入。

【硬體規格】

SAMPO EM-65QB220 所使用的面板為 VA 60Hz 10bit 色深面板，採取直下式背光。雖然沒有區域控光，但是靜態對比高達 5,000:1 ；支援 HDR10 ，亮度為 350nit。色域部分根據原廠給的數據，為 SAMPO 強調的「超廣色域」，達到 90% DCI-P3 ，對應 Rec.709 高達 120% 。

內建硬體為 16GB 空間，記憶體為 2GB ；搭載 ARM 的四核心處理晶片。實際使用上還算順暢。

延續去年「超廣色域」搭載「新轟天雷」的訴求，外觀改動也不大，但聲音畫質的呈現都有顯著提升，當然最大的升級就在於 EM-QB220 內建的 Android TV 系統。也是接下來要看的重點。

【正宗 Android TV】

正宗 Android TV 的特點我們之前介紹過，這裡再重新複習一下：

＊TV 版 Google Play 商店

＊Google 語音助手（與遙控器連動）

＊Chromecast 投放傳輸

SAMPO EM-65QB220 內建 Android TV 9 ，實測安裝影視串流 LiTV、YouTube、Netflix、Prime Video 都可以運作順暢；甚至登入國外 Gogole ID 還可以下載並以 VPN 觀看 Disney+、HBO Max 等歐美平台節目。

【評價】

三萬價位區間的電視規格都大同小異，但 SAMPO 以影像和音效的軟體調校，讓影音得以體驗升級。除了體現出很不錯的對比、音質、色彩，更在正宗 Android TV 的加持下，完整體現各類 App 的影音表現能力。如果不想額外添購聲霸或電視盒，想以一台就多功能決勝負，那 SAMPO 聲寶 EM-65QB220 真的是影音兼具的好選擇。

(科技)