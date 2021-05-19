國內本土疫情持續擴散，各大醫院外面排滿等待篩檢的大批民眾，讓第一線醫護人員壓力超大，前「[email protected]」成員廖威廉轉發某護理師友人的真實心聲到ig，「她要提醒我們有幾件事情非常重要，也希望我們一定要做到」。

廖威廉昨（18日）在ig公開與醫護人員朋友的對話，幫她轉達4件想跟社會大種傳達的事情，「便當店（外送）的朋友，請不要排斥接急診室或醫院的單」、「乖乖待在家，不要再亂跑」、「沒有很緊急的朋友不要再跑醫院，如果真的有狀況，可能也會需要等待，請大家多點耐心」、「請大家不要對醫護人員發脾氣，多點同理心」。

廖威廉表示，相形之下一般民眾只需要待在家吹冷氣、叫外賣，認為應該給予多一點的同理心，並且正確配戴口罩、不是喊喊口號，「讓我們減低醫護人員的壓力，幫他們加油，讓所有的確診者都能夠戰勝這場疫情。」同時，他也向所有醫護人員打氣：「加油，你們不是炮灰是英雄」、「黑夜再長…白晝將會到來，辛苦了所有第一線的醫護人員，台灣加油！」

值得注意的是，從對話中可以看到此護理師除了擔心連累家人，「最難過的莫過於我們沒東西吃、沒辦法喝水上廁所。」廖威廉好奇詢問原因，對方則回應：「因為我們一上班就是全套隔離衣、兔寶寶裝，戴著髮帽護目鏡N95鞋套。」在採檢量爆增、又要忙著處理急診室的病患之下，「大家隔離衣都是濕著下班的」。廖威廉開玩笑的說：「那這樣是不是會瘦，不好意思我重點又放錯了。」該護理師則感嘆：「我們可能不是瘦了，是泌尿道感染了。」短短一句話就道盡醫護人員的辛酸，期盼外界能給予更多體諒。

(中時新聞網)