上櫃公司110年第1季財務報告形式審閱結果出爐，德宏(5475)恢復普通交割方式，並自5月20日起實施；威潤(6465)、威潤一轉換公司債(64651)、台康生技(6589)、台康生技一轉換公司債(65891)則自110年5月19日起預收款券並管制撮合作業。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之110年第1季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者計有2家，德宏公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交易方法交易。

至於台微體公司(4152)因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，且同時低於所列示股本十分之三，故新增為變更交易方法且新增採分盤方式交易。

至於威潤科技公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月19日起10個營業日(110年5月19日至110年6月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對威潤科技公司股票及威潤科技公司國內第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台康生技公司股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月19日起10個營業日(110年5月19日至110年6月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對台康生技公司股票及台康生技公司國內第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)