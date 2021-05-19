因疫情延後一年的「2020東京奧運」現階段預計將在7月23日開幕，中華電(2412)宣布， MOD、Hami Video開創台灣先例，首度推出「全4K奧運頻道」與「VR奧運轉播」，包含2個4K中文製播頻道、1個HD中文製播頻道、3個HD原音頻道及500小時以上VOD，為客戶帶來最優質的賽事轉播服務，中華電相當看好東奧本次的特殊比賽方式，不開放海外觀眾進場，觀賞的流量應該會成長，假設屆時奧運如期舉辦，故預計中華電MOD將帶動一波明顯的申辦潮。

中華電表示，2008年北京奧運，中華電開啟先河以HD高畫質轉播奧運，締造台灣奧運轉播史的新里程碑，相隔13年後，中華電再度引領全台，推出2個全天候24小時4K中文製播的頻道，讓MOD的觀眾能夠觀賞到Ultra HD(UHD)超高畫質(即4K畫質)，兩個4K頻道的內容都將以中華隊出賽項目為主。

除了4K超高畫質外，中華電信同步全球，以VR新技術打造全新世代收視方式，提供國內首次的奧運VR轉播，透過英特爾的True VR全景立體畫面，客戶可隨時切換視角(POV)，選擇喜愛的觀賽位置，此外，籃球更首次採用英特爾「True View」技術轉播，以零死角的360度影像重現比賽的精采一瞬間。

除此之外，MOD「奧運專區」推出全新的熱點回看服務，有別於傳統回看功能，可讓觀眾直接進到比賽重要時刻收視，「奧運專區」也將提供每日轉播賽程表、中華隊專區、獎牌榜等資訊。

中華電MOD用戶目前200萬、OTT付費40萬，中華電也持續透過各方廣結盟來充實內容實力，本次透過東奧的帶動，希望4K加值用戶可以拚增加30~40萬，現在MOD的4K用戶有100萬，到東奧之前會積極的鋪4K機上盒給用戶，相信在遲來的東奧帶動下，今年MOD營收、獲利會有明顯的成長。

(時報資訊)