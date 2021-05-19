談台設方艙醫院「沒考慮」 陳時中：集中檢疫所當緩衝

隨著本土疫情不斷擴大，是否蓋方艙醫院成外界關注焦點。衛福部部長陳時中17日直接否決了此項考慮，稱將推出「加強版集中檢疫所」。衛生署前署長楊志良脫口狠酸：「這個方艙醫院叫方糖醫院也可以！」諷刺陳對這4個字的忌諱，並痛批中央流行疫情指揮中心，如今要無病情、不嚴重的確診者都待在家裡不要到負壓病房、隔離病房，這是「荒謬荒謬」。

楊志良18日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉，談到方艙醫院時，脫口而出「這個方艙醫院叫方糖醫院也可以！」語畢自己與來賓都忍不住笑出聲。話鋒一轉，楊痛批，現在的政策凡是確診者只要沒有病情、不嚴重都待在家裡，不讓他們到負壓病房、隔離病房，「這是荒謬荒謬！」

楊志良指出，指揮中心會做出這種決策，代表根本就沒有任何的準備，否則怎麼可能才幾百個人就撐不住了，這實在是太不像話了。楊表示，早就應該由總統蔡英文親自召開全國防疫會議，像在2003年SARS時期，時任總統陳水扁就在總統府召開「抗煞」的全國會議，當時藍營就推派他參與會議；當時他就向陳建議，拿出100億擴充台灣的負壓病房，結果後來立法院加碼為150億，因為當時藍營是立法院多數。

不僅如此，楊志良進一步指出，台灣負壓病房量能從當時才開始增加，否則此前台灣負壓病房是非常非常少的，只是為了幾個肺結核病人或骨髓移植病人來做的，所以明明是從2003年就開始的事，結果搞了那麼多年、花了那麼多錢，根本不知到底做了什麼？至於方艙醫院，到底要叫什麼名字都沒關係，叫「方糖醫院」也沒關係，無論如何都比不做來得好。

(中時新聞網)