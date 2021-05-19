新冠肺炎疫情持續延燒，雙北更是發布三級警戒，呼籲民眾沒事多待在家，盡量不要外出，對此，網紅「丹妮婊姐」氣憤表示明明提醒雙親沒事不要出門，但兩老仍是堅持要出門，讓她爆粗口怒斥：「他Ｘ的就是一個字都沒在聽，所以我只能用恐嚇的」。

丹妮婊姐透露日前陳時中召開記者會時，宣布的確診診數字很驚人，呼籲所有人沒事不要出門，沒想到母親卻當成耳邊風，立刻表示要出門買豆腐，此話一出讓丹妮婊姐勃然大怒，強調很多老人共同特徵就是生病不看醫生，及完全不聽人講話，只能用恐嚇方式讓母親不要出門，接著呼籲：「非常時期，拜託大家真的非必要不要出門，什麼叫必要？就這趟沒去會死掉歸西回老家的那種」。

沒想到星期日晚上時，專做國外團旅行社的父親，仍堅持週一要上班，讓她不解「老人到底多不聽陳時中講話」，接著對父親咆哮：「我工作因為防疫都取消，損失慘重，你到底有什麼事要去公司？你這趟去賺多少錢？不是0元嗎？誰出團？」更撂下狠話：「你這麼愛上班，那我也出門拍攝，我們比看誰先死！我先死你不要太難過，我喪禮要最便宜的，骨灰灑大海就好，不用塔位浪費錢」。

未料日前才好言規勸母親別出門，竟被她抓包偷溜出門，讓丹妮婊姐不解台灣老人到底有多不怕，接著強調防疫破口真的就是老人，並非故意要歧視他們，而是這族群人格特質就是管不動，接著呼籲政府機關，既然恐嚇方式對老人沒用，應該改別的方式宣導，也希望執意外出的母親能被警察痛罰，至於罰金她一毛都不會幫忙付。

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(中時新聞網)