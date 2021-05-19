台灣新冠疫情大爆發，民眾恐慌搶買物資，對此，經濟部發文指出，台灣目前物資充足，不須擔心；對此，宅神朱學恒今(19)日在臉書吐糟表示，經濟部長王美花是法律出身，經濟不懂，但是律師的話術真的很厲害，如果台灣真的甚麼都不缺，「那到底是限購個甚麼鳥？」

經濟部發文指出，現在雖然面臨新挑戰，但這次，我們有很充足的準備。口罩、酒精等防疫物資都非常充足，民生物資的生產運送也有機制，呼籲民眾，如果沒有急用，可以改天再買，對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品 每人以限購兩份為原則。同時如果沒有急需，也請避開人潮，避免群聚購物，並請配合賣場工作人員的防疫指引，戴好口罩、結帳時保持防疫社交距離。

對此，朱學恒表示，經濟部長王美花是法律系的，經濟不懂，但律師的話術倒是很會；經濟部聲稱台灣超棒、我們甚麼都不缺！但是「對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購兩份為原則。」這讓朱學恒忍不住吐糟：超夠超不缺是限購個甚麼鳥？你當是在練習成語裡面的朝三暮四嗎？

朱學恒痛批，台灣會落到現在這種處境，就是法律系為首的這夥梗圖治國，話術治國的結果啦！蘇貞昌台大法律、王美花也是台大法律，看看現在台灣是甚麼下場！

(中時新聞網)