針對美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」（DDG 54）於當地時間18日例行通過台灣海峽，解放軍東部戰區今表示，美方向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，解放軍對美艦穿航行動全程跟蹤監視，應對一切威脅挑釁。

東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，5月18日，美「魏柏號」飛彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。美方行為向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，我們對此表示堅決反對。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦穿航行動全程跟蹤監視，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

美軍第7艦隊證實，美軍勃克級驅逐艦「魏柏號」，18日例行性通過台灣海峽。這是美國總統拜登1月底上任後，第五次有美艦通過台海，執行一般航行任務。美軍表示，這證明美國對於自由開放印太的承諾。

美國海軍太平洋艦隊也在社群網站發布了雷根號航空母艦（CVN 76）與日本海上自衛隊最新一代的神盾驅逐艦「摩耶號」（DDG 179）在菲律賓海共同航行、進行演訓的照片。

(旺報 )