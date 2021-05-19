台股加權指數19日開低在16,112.21點，面板雙雄友達（2409）、群創（3481）、鋼鐵龍頭中鋼（2002），以及航運股長榮（2603）、陽明（2609）早盤延續前一日漲勢，拉抬指數向上，大盤迅速由黑翻紅。

在聯邦公開市場委員會4月會議公布前夕，通膨疑慮壓抑大型科技類股，再加上電信類股走弱，美國四大指數全面殺尾盤。

道瓊工業平均指數5月18日終場下跌0.78％（267.13點）、收34,060.66點。那斯達克指數下跌0.56％（75.41點）、收13,303.64點。費城半導體指數下跌0.86％（25.48點）、收2,929.15點。

統一投顧指出，由於融資餘額一周以來大減600億元，減幅遠大過指數跌幅，且18日指數大漲近800點，成交量能卻萎縮至4,100億左右，顯示當沖下降、籌碼逐漸沈澱穩定。加上外資恢復買超，市場恐慌情緒降低，股價走勢將回歸基本面。

台股目前本益比已降至15倍歷史中下緣，因此，若疫情受控，反彈行情可期。不過，由於上檔套賣壓沉重，且疫情還在發展，建議不追高，採取逢低布局策略，選股以高殖利率及低本益比個股為主。

(工商 )