第四分局南屯所針對機關內部全面清潔消毒，還將值班台透明壓克力板加高，讓員警不論在辦公等都能有效阻隔飛沫傳染。（警方提供）

新冠肺炎疫情持續延燒，期間仍有民眾報案或為民服務的需求，員警接觸對象龐雜為免產生防疫漏洞，台中市政府警察局第四分局「疫」起全民防疫動起來。分局要求各單位加強環境清潔消毒，執勤過程務必落實防疫作為，同時結合台中市政府推動防疫APP溯源實名登記。

警方指出，警方要求洽公民眾進入派出所前，除了量測額溫、噴灑酒精消毒外，一律透過手機掃描QR Code實名登記有跡可尋；避免員警接觸及交互感染風險，讓外勤員警執勤安全更有保障，並滿足洽公民眾及為民服務的需求。

新冠肺炎疫情持續擴大，第四分局南屯所為保障第一線執勤員警安全，除勤前量測體溫、全日佩戴口罩及每日至少2次全方位酒精清潔，近日還陸續完成防疫措施升級版，針對機關內部協請廠商全面清潔消毒，還特別將將值班台透明壓克力板加高，讓員警不論在辦公、受理報案或製作筆錄時，都能有效阻隔飛沫傳染。

警方為避免洽公民眾在辦公室內或近距離交談時有增加交互染疫風險可能，嚴密做好隔離防疫措施，同時結合台中市政府推動防疫APP，要求洽公民眾透過手機掃描QR Code溯源實名登記有跡可尋，務求防疫工作滴水不漏，杜絕防疫漏洞。

南屯派出所長江松泳說，：防疫期間，人人有責，從維護治安到防疫工作，警察都站在第一線，關鍵時刻結合智慧科技，盼透過升級防疫措施全力遏阻疫情擴散。並呼籲民眾對於網路流傳之訊息應多加求證辨識其真偽，勿輕信或隨意轉傳，若散布不實訊息，恐觸法最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

另有關居家檢疫及隔離對象，亦應全力配合政府相關防疫措施，一同面對防疫挑戰，共同為全民健康把關，齊心抗疫。

(中時 )