大陸女星范冰冰2018年因為捲入陰陽合同逃稅案，慘遭大陸當局重罰40億台幣天價罰款，連帶讓她的演藝事業一蹶不振，近兩年才慢慢復出，但人氣早已大不如前，而她高顏值的家人們也陸續進入演藝圈，不只弟弟范丞丞，11歲堂妹范朵朵近日也現身走秀，超齡長相引起討論。

范朵朵過去就以模特兒身分出道，也曾在模特兒比賽中得獎，這次她再度站上伸展台走秀，身穿神似婚紗設計的的藍白漸層禮服出席，她將烏黑的長髮綁成公主頭，戴上純白頭鯊，看起來架勢十足，范朵朵的五官十分精緻，對著鏡頭露出笑容，一雙水汪汪大眼不停放電。

范朵朵參加「你好時尚之夜2021青少年之夜」活動。

這組照片一公佈，立刻引發網友熱議，不少人都大讚范朵朵長相清新脫俗，一點都不輸堂姐范冰冰，認為范冰冰一家都是高顏值基因，「真的好基因」、「越來越美了」，然而也有酸民連小女孩都不放過，「又俗又土」、「范冰冰自己都顧不好了、還要拉家人來蹭熱度」。

范冰冰一家都是高顏值。（圖/翻攝自微博）

事實上，范冰冰十分照顧自家人，范丞丞當時參加選秀節目《偶像練習生》，最後以「NINE PERCENT」成員出道，范冰冰就多次為弟弟宣傳，然而後來爆出逃漏稅風波，如今范丞丞逐漸在節目中站穩地位，也開始能夠幫助姊姊，一家人的好感情令人動容。

(中時新聞網)