歐股周二一度大漲0.84%，收盤時略低於上周創下的歷史高點；旅遊休閒股領漲，科技股上漲0.6%。
周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.75點或0.17%，為443.04點。德國DAX指數一度觸及歷史新高，義大利FTSE MIB指數上漲0.1%。
由於大宗商品價格上漲和供應鏈問題，引發通脹擔憂，投資人擔心各國央行將收緊財政和貨幣政策支援。
英國富時指數漲0.02%；英國第一季失業率降幅高於預期，為4.8%，且四月份的就業率進一步上升。
根據Refinitiv IBES數據顯示，泛歐股市上市公司第一季獲利將增加90.2%，而第二季將增加93.4%。
全球最大助聽器公司Sonova控股上漲11.5%；該公司預測，由於市場復甦和新產品推出，今年將強勁成長。
香菸製造商帝國品牌(Imperial Brands)上漲1.5%；該Winston香菸公司重申全年財測展望。
電信商沃達豐大跌8.9%；新冠疫情對國際漫遊和手機銷售的影響，導致全年調整後獲利下跌1.2%。
法國電信商Iliad暴跌10.2%；該公司表示，正加大5G網路支出，將下調現金流目標。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。