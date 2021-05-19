歐股周二一度大漲0.84%，收盤時略低於上周創下的歷史高點；旅遊休閒股領漲，科技股上漲0.6%。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.75點或0.17%，為443.04點。德國DAX指數一度觸及歷史新高，義大利FTSE MIB指數上漲0.1%。

由於大宗商品價格上漲和供應鏈問題，引發通脹擔憂，投資人擔心各國央行將收緊財政和貨幣政策支援。

英國富時指數漲0.02%；英國第一季失業率降幅高於預期，為4.8%，且四月份的就業率進一步上升。

根據Refinitiv IBES數據顯示，泛歐股市上市公司第一季獲利將增加90.2%，而第二季將增加93.4%。

全球最大助聽器公司Sonova控股上漲11.5%；該公司預測，由於市場復甦和新產品推出，今年將強勁成長。

香菸製造商帝國品牌(Imperial Brands)上漲1.5%；該Winston香菸公司重申全年財測展望。

電信商沃達豐大跌8.9%；新冠疫情對國際漫遊和手機銷售的影響，導致全年調整後獲利下跌1.2%。

法國電信商Iliad暴跌10.2%；該公司表示，正加大5G網路支出，將下調現金流目標。

(時報資訊)